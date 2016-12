Die Gäste in dieser Woche

Das Leben schreibt die bewegendsten Geschichten! Deshalb kommen bei Thorsten Otto und Brigitte Theile nicht nur Prominente zu Wort, sondern auch ganz "normale Menschen". Der "Mensch, Otto! / Mensch, Theile!"-Podcast wurde von Apple als "Best of iTunes 2015" ausgezeichnet. ehr Zeit für Gespräche mit Thorsten Otto und Brigitte Theile. In "Mensch, Otto!" und "Mensch, Theile!" lassen uns Menschen teilhaben an außergewöhnlichen Leistungen, bewegenden Momenten und mutigen Entscheidungen - persönliche Geschichten von besonderen Menschen, die wirklich was zu sagen haben.

"Mensch, Otto!" / "Mensch, Theile" - bei Deezer und iTunes (Best of iTunes 2015)

Die Gäste vom 19. - 22. Dezember

Mo., 19.12.: Elmar Sprink (Ironman nach Herztransplantation)

Hobbytriathlet Elmar Sprink arbeitete als Key Account Manager in der IT Branche, war topfit und lebte gesund. Doch der 12. Juli 2010 veränderte sein Leben: Er hatte es sich zum Fernsehen auf der Couch gemütlich gemacht, als plötzlich sein Herz aufhörte zu schlagen. Sein Nachbar musste den damals 38-Jährigen wiederbeleben. Doch sein Herz war schwach und wurde immer schwächer. Es folgten unzählige Krankenhausaufenthalte und zwei weitere Herzstillstände. Dann war klar: Sprink braucht eine Organspende - nur mit einem neuen Herz kann er überleben. Im Juni 2012 war es soweit: eine Herztransplantation rettete sein Leben. Aber Sprink war völlig abgemagert und so schwach, dass er nicht mal alleine auf die Toilette gehen konnte. Doch er war fest entschlossen sich wieder ins Leben und zu seinem geliebten Sport zurück zu kämpfen. Er begann zu trainieren und nahm bald sogar wieder an Wettbewerben teil. Schließlich gelang ihm tatsächlich das Unglaubliche: Als erster Herztransplantierter hat er 2014 den Ironman auf Hawaii, den härtesten Triathlon der Welt, bewältigt. Der 44-Jährige lebt mit seiner Frau in Köln und hat ein klares Ziel: „Weiter gesund bleiben und mehr Menschen von Organspende überzeugen!“

Di., 20.12.: Markus & Stefanie Steinleitner (Brotmacher aus Straubing)

Markus Steinleitner ist Bäckermeister aus Leidenschaft. 2015 wurde er von Johann Lafer zum besten Bäcker Bayerns gekürt. Doch der Weg dorthin war lang und beschwerlich. 2005 übernahm Markus die Bäckerei seiner Eltern, vier Jahre später stand er kurz vor der Insolvenz. Ein neues Konzept musste her. „Der Trend ging immer mehr zur Backmischung und industriellen Fertigung. Aber irgendwie haben sich mein Herz, Kopf und Bauch total dagegen gewehrt.“ Viele Kunden blieben aus, doch Markus und seine Ehefrau Stefanie glaubten an sich und ihren Grundsatz „Natur statt Chemie“. Mit Erfolg. Heute führen die beiden eine Bäckerei und Brotläden an neun Standorten in und rund um Straubing. Ihr Konzept: Brot backen wie zu Großmutters Zeiten. „Die meisten von uns ernähren sich heute ungesund und legen zu wenig Wert auf natürliche Zutaten. Ein Trend, den ich gerne umkehren möchte.“, sagt Markus. Mit ihrem Buch und ihrem Back- Projekt an Kindergärten und Schulen wollen die beiden den Menschen das Brot wieder schmackhaft machen. „Ich wünsche mir, dass immer mehr Leute sich wieder auf den Ursprung der Ernährung besinnen. Sich wieder Zeit nehmen zum Genießen. Denn das sind die wertvollsten Auszeiten in unserem immer schnelleren Leben.“, so Stefanie Steinleitners Wunsch.

Mi., 21.12.: Franz Xaver Gernstl (Dokumentarfilmer und Produzent)

Die besten Geschichten schreibt das Leben – und deshalb sind die „ganz normalen Leute“ seine Leidenschaft: Der Filmemacher Franz Xaver Gernstl zieht mit VW-Bus und Kamerateam durch die Welt und geht spontan und unvoreingenommen auf die Menschen auf der Straße zu. So entdeckt er die spannendsten Lebenswege und Geschichten, trifft Originale, Hobby-Philosophen, Weltverbesserer oder Sinnsucher. Seine BR-Reisereportagen und sein Kino-Dokufilm „Gernstls Reisen“ sind preisgekrönt. Dabei ist der erfolgreiche Dokumentarfilmer, Moderator und Produzent ein Quereinsteiger. Der gebürtige Oberbayer war zunächst Bankkaufmann und studierte dann Sozialpädagogik. Ein wildes WG-Leben und ein Praktikum beim BR brachten ihn schließlich seinem Traum näher. Seine WG-Kumpel sind heute sein Profi-Team – und für den BR geht er auch jetzt wieder auf Reisen: Im Weihnachtsprogramm macht er sich in den USA auf die Suche nach bayerischen Auswanderern.

Do., 22.12.: Elmar Paulke (46, Dart-Kommentator)

Mit kleinen Pfeilen auf eine runde Scheibe zielen: Das gehört zu den schönsten Dingen im Leben von Elmar Paulke. Er ist eine Art Botschafter für die Sportart Darts. Bei Sport 1 kommentiert er die Darts-Weltmeisterschaften und seine Übertragungen für Sportfans legendär. An Darts liebt er den Mix aus Präzision, Schnelligkeit und einem Hauch Skurrilität. Er beschreibt es so: „Dickbäuchige, tätowierte Männer werden wie Helden gefeiert. Echte Typen, die zu ihrer Herkunft aus der Arbeiterklasse stehen. Und dazu natürlich lautstarke Fans, die eine Kombination aus Fußball- Gesängen, Karneval und einer ganzen Menge Irrenhaus leben.“ Darts erlebt auch in Deutschland längst einen Boom, die Sportart ist - nicht zuletzt dank Paulke - ein Quotengarant. Doch er kann noch mehr: Er ist Buchautor und TV-Tennis-Experte. Für seine mehrteilige Reportage über Boris Becker bekam er den Bayerischen Fernsehpreis.

3 Dinge, die ihr noch nicht über Dart wusstet: