Die meisten Mineralwasser sind "gut", aber...

Ob ihr zum Aqua Culinaris Classic von Aldi Süd oder zum Naturalis Vitalbrunnen von Netto greift - ihr bekommt ein "gutes" Wasser für wenig Geld. In der Regel für weniger als 15 Cent pro Liter. Kleiner Haken an der Sache: Gerade bei den großen Discountern kommt das Wasser aus vielen unterschiedlichen Quellen. Also: Trotz des Namens auf der Flasche bekommt ihr nicht immer das gleiche Wasser aus der gleichen Quelle.

Bestes natürliches Mineralwasser "classic" im Test (Stiftung Warentest, 7/2018)

1. Aldi Süd Culinaris Kurfels - Gut (1,8) - 13 Ct./Liter

2. Netto Naturalis Vitalbrunnen - Gut (1,9) - 13 Ct./Liter

3. Netto Naturalis Quintus-Quelle - Gut (2,0) - 13 Ct./Liter

4. Rewe Ja Waldquelle - Gut (2,0) - 13 Ct./Liter

5. Adelholzener Classic - Gut (2,1) - 61 Ct./Liter