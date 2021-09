Mit dem Rollstuhl in die Öffis, Banken und Bars – klappt das (jetzt endlich)?

Die Erfahrungen von Cory und Meini ordnet Verena Bentele, die Vorsitzende des Sozialverbands VdK, im Kontext dessen ein, wie es um die Barrierefreiheit in ganz Deutschland steht.

Bereits im Jahr 2014 hat Sebastian Meinberg sich mit dem Thema Barrierefreiheit im Alltag beschäftigt. Damals war er gemeinsam mit Lisa, die im Rollstuhl sitzt, unterwegs. Sieben Jahre später fragt sich Meini: Hat sich in dieser Zeit etwas verändert, bzw. verbessert? Schließlich sind 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf einen Rollstuhl angewiesen – das sind 1,68 Prozent der Bevölkerung. Dass sich aber in Sachen Barrierefreiheit und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung immer noch einiges tun muss, seht ihr in dieser PULS Reportage.