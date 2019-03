"Marmeladen-Mami" Swenja macht die Welt mit einfachen Tipps ein bisschen besser

Swenjas Weg zu Nachhaltigkeit und Minimalismus

In Mensch, Bayern! haben wir spannende Typen. Diese Woche zum Beispiel auch Swenja Jacobi. 2016 wurde die junge Frau Mama eines zauberhaften Sohnes. Und mit dem Kind kam der Kram!



So ein Baby braucht irrsinnig viele Sachen. Ausstattung, Kleidung, Pflege, Wagen, Spielsachen... Zu dritt in einer kleinen zwei Zimmer Wohnung wurde das schnell zuviel. Und BRAUCHT ein Kind tatsächlich so viel. Braucht Svenja auch all die Sachen, die sich in ihrem Zuhause bis unter die Decke stapeln? Tut sie nicht. Und nachdem sie sich im Netz lange alles zum Thema Minimalismus und Nachhaltigkeit rein gepfiffen hat, was sie finden konnte, beschloss sie, ihr Leben zu ändern.



Erst wurde ausgemistet. Und nochmal ausgemistet. Und dann immer mal wieder. Denn der Weg ist das Ziel. Angefangen beim Weglassen des Adventskalenders bis zum konsequenten Verzichten auf Plastik bei Kosmetikartikeln und in der Küche. Swenja findet immer neue Wege. Und vermittelt dabei einfache Tipps und Tricks. Nehmen wir mal das Beispiel mit den Spielsachen. Die Idee ist so einfach, nett für Regentage und am Ende auch noch so hübsch.