Im BAYERN 3 Interview: DAS sagt Namika zum Zoff mit Dieter Bohlen

Namika hat gerade einen Lauf: Mit "Lieblingsmensch" wurde sie 2015 bekannt und mit "Je ne parle pas français" landete Sie vergangenes Jahr einen weiteren Chart-Hit! Ende 2019 geht Namika wieder auf Tour. Jung, attraktiv und erfolgreich. Da bleiben die Jobangebote natürlich nicht aus. Und hier sind wir am Ausgangspunkt des Insta-Streites von Namika und Dieter Bohlen.



Namika postete in Insta-Storys, dass sie schon dreimal von ihm gefragt wurde, ob sie in der Jury von DSDS neben ihm Platz nehmen will. Sie lehnte dreimal ab. Und lässt sich damit einen Batzen Geld entgehen.Doch sie will nicht. Und damit kann Dieter offenbar nicht umgehen: Der Poptitan stichelte darauf bei DSDS gegen die Sängerin. Angeblich verletzter Poptitan-Stolz! Auf seinen Diss reagiert Namika mit deutlichen Worten:





„Dieter, Du bist doch schon 70. Jetzt geh mal langsam in Rente und verschone uns mit deiner nicht vorhandenen Expertise als Juror, du Titan der Vollplayback-Auftritte“