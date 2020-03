Müssen wir bald auf Netflix verzichten, damit das Internet stabil bleibt?

In ganz Deutschland bleiben viele Menschen zuhause - Homeoffice statt Büro, Netflix statt Kino, Daddeln auf der Playstation statt Kicken im Park. Eine Herausforderung für die Infrastrukturen des Internets. Müsst ihr deswegen bald auf Netflix und andere Streaming-Dienste verzichten, weil die einfach zu viel Bandbreite ziehen?

Die Sorge ist erstmal berechtigt: Genau wie alle anderen Versorgungsnetze kann auch die Internetversorgung überlastet sein. Das weiß jeder, der einmal auf einem vollen Festivalgelände versucht hat, auf dem Smartphone eine Website zu laden.

Corona: Kein Anstieg des Datenverkehrs

Die gute Nachricht: Einen nennenswerten Anstieg des Datenverkehrs gibt es zur Zeit (noch) gar nicht. Hat uns ein Sprecher der Deutschen Telekom gesagt.

Aber trotzdem können wir über den Ernstfall ja mal nachdenken: Was, wenn der Freizeitkonsum im Internet durch Netflix und YouTube in ein paar Wochen so viel Bandbreite zieht, dass das ganze Netz lahmt? Das wäre fatal. Viele Unternehmen, aber auch medizinische Facheinrichtungen, die das Coronavirus bekämpfen, sind auf schnelles Internet angewiesen.

In einem solchen Fall könnten Internet-Provider wie die Telekom oder Vodafone tatsächlich bestimmte Daten bevorzugt behandeln - und im Zweifelsfall wäre ein Austausch zwischen Kliniken sicherlich wichtiger als ein Netflix-Film in 4K. Die EU-Verordnung sieht das ausdrücklich vor - im Fall von einer "außergewöhnlichen Überlastung", etwa im Falle einer "erheblichen Zunahme des Netzverkehrs aufgrund von Notsituationen".

Quelle: BR24/Gregor Schmalzried, Christian Schiffer