Unser Team ist überall in Bayern unterwegs - immer auf der Suche nach Themen, die euch vor Ort bewegen. Die euch "Nicht Wurscht!" sind. Was regt euch auf? Was beschäftigt euch? Was muss sich ändern? Über was müsste man dringend mal sprechen? Schickt uns eure Vorschläge und vielleicht schauen wir bald bei euch vorbei …