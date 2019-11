Vom unsicheren Teenie zur selbstbewussten Bodybuilderin

Als Teenie hatte Nina aus Marktoberdorf starke Selbstzweifel. Sie war unsicher und hat sich deswegen oft in ihrem Zimmer vergraben. Als sie immer mehr zunimmt, fühlt sie sich irgendwann nicht mehr wohl in ihrem Körper: "Ich wollte verzweifelt zu den 'coolen', hübschen Mädels gehören." Deswegen startet sie mit einer Freundin eine Abnehm-Challenge - und schlittert dabei fast in eine Magersucht rein. Doch Nina schafft den Absprung noch rechtzeitig und ändert ihr Leben komplett - dank der Hilfe ihres Vaters: