Am Feiertag spielen wir nur Nummer 1 Hits!

Für euch - nur das Beste!

Am Donnerstag spielen wir ausschließlich Nummer 1 Hits - auch die, an die ihr euch vielleicht gar nicht mehr so erinnert. Sagt euch der Name Mats Zelmerlöw noch etwas? Der den Eurovision Song Contest vor zwei Jahren gewonnen hat? Seinen Song "Heroes" spielen wir genauso wie Megahits von Amy Winehouse, Katy Perry, Nirvana, Ed Sheeran, Adele und Avicii. Und ja, vielleicht auch "Schnappi". ;-)