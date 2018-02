Mia san stolz auf unsere Goldmädels und -jungs!

Das deutsche Olympia-Team war in Pyeongchang super erfolgreich! Die meisten Medaillen für Team Deutschland haben Sportlerinnen und Sportler aus Bayern geholt. 💪Insgesamt hätten es die bayerischen Sportler allein sogar auf Platz 3 im Medaillenspiegel geschafft. Checkt hier, wer heute mit einer Medaille in Deutschland landet!

Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen)

Für die Biathletin aus Partenkirchen waren es nach eigener Aussage "gigantische Spiele". Die siebenmalige Weltmeisterin hatte mit Gold in Sprint und Verfolgung sowie Bronze im Einzel in den vier Einzelrennen gleich drei Medaillen eingeheimst. Am Freitag wird sie von ihrer Heimatgemeinde geehrt.