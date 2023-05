BAYERN 3 Partyschiff: Die Single Edition in Regensburg

Die fetteste Flussfete des Jahres ist wieder auf Tour quer durch Bayern.

Am 18. Mai legen wir in Regensburg an… und auch 2023 ist das DIE Single-Hauptstadt Nummer 1 in Deutschland.

Da können wir doch was dagegen tun! ;-)

Wir helfen euren Frühlingsgefühlen mal auf die Sprünge! Mit unserem BAYERN 3 Partyschiff … in der Single-Edition!

Ihr seid noch auf der Suche nach dem Match fürs Leben?

Dann nutzt eure Chance und geht am Donnerstag, den 18. Mai in Regensburg an Bord. Bei unserem Single-Event trefft ihr andere Singles in einer Mega-Location.

Der perfekte Ort, zum Flirten und sich näherkommen.

An diesem Tag dürft ihr vor den regulären Gästen auf unser Partyschiff und verbringt zusammen einen launigen Nachmittag mit netten Unterhaltungen, Musik, Drinks, lustigen Flirt-Spielen und unseren Moderatoren Kadda Gehret und Sascha Seelemann.

Im Anschluss bleibt ihr einfach an Bord und dann heißt es: Abfeiern unterm Sternenhimmel zu den Beats der BAYERN 3 DJs.

Ihr habt Interessen, dann macht einfach mit. Und mit etwas Glück seid ihr dabei. Und natürlich geht ihr nicht alleine an Bord, sondern könnt eine Begleitung mitnehmen.

Bitte lest euch unsere Teilnahmebedingungen durch.