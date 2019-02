WTF: Warum klaut man 20.000 Pfandkisten aus dem Supermarkt?

Wie die die Polizei berichtet, wurden in der Nacht auf Sonntag in Wasserburg zwei 37 und 44 Jahre alte Griechen aus München auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sie sollen einen Kleintransporter bereits mit Pfandkisten aus einem Supermarkt vollgeladen haben. Von dort waren seit August 20.000 Transportkisten für Obst und Gemüse gestohlen worden.



Fünf Euro Pfand pro Gemüsekiste macht 100.000 Euro!

Gegen beide Männer ergingen Haftbefehle. Geklärt werden muss unter anderem noch, ob es weitere Komplizen gibt oder wo und wie die Beute zu Geld gemacht wurde. Seit Einführung des Pfandsystems für Obst- und Gemüsekisten kommt es bundesweit wiederholt zu größeren Diebstahlserien.

Pro Pfandkiste springen knapp fünf Euro Pfand heraus. Vor einem Jahr verschwanden in einer Nacht 100 Obst- und Gemüsekisten in Weßling im Landkreis Starnberg, im vergangen Juni 600 Kisten in Dachau, Ende Januar 150 Kisten in Wörthsee wiederum im Landkreis Starnberg. Aufsehenerregend war der Fall eines Münchner Großhändlers, der vor fünf Jahren aufflog. Er soll gestohlene Pfandkisten in großen Mengen billig aufgekauft und Pfand dafür kassiert haben. Wie die Polizei damals ermittelte, kamen über eineinhalb Millionen Euro zusammen.