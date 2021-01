Klimaretter Trump? Warum unter Trump die CO2-Emissionen gesunken sind!

War Donald Trump doch ein Klimaretter? In seiner Amtszeit sind die CO2-Emissionen der USA nämlich gesunken! Schadet Netflix gucken wirklich dem Klima? Und: Warum versuchen wir die Klimaerwärmung auf genau 1,5 Grad zu beschränken? Auf die allermeisten Fragen zum Klimawandel gibt es konkrete Antworten. Nur sind die meistens nicht ganz einfach. In "PlanetB" klärt Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge eure Fragen rund um den Klimawandel. Immer donnerstags um 16 Uhr wird ein neues Video auf YouTube und in der BR Mediathek veröffentlicht.

PlanetB - Faktenorientiert und witzig

Ilka Knigge erklärt, warum der CO2-Ausstoß der USA unter Donald Trump gesunken ist und was der scheidende US-Präsident in Sachen Klimaschutz für ein Vermächtnis hinterlässt. In weiteren Folgen schaut sich die Journalistin genauer an, warum ausgerechnet Marokko ein Klimavorbild ist, während Deutschland eher mies dasteht. Oder sie rechnet aus, ob das beliebte Bäume Pflanzen wirklich den Planeten retten kann. Ilka Knigge reagiert in PlanetB auf aktuelle Trends der YouTube-Welt, auf Fragen aus der Community, auf Absurdes in der Klimapolitik und scheut sich auch nicht, ihre Meinung zu sagen. Wenn Ilka sich durch einschlägige Studien kämpft oder direkt bei Forschenden anruft, wenn sie Klimafragen mit Memes aus dem Netz kommentiert, dann kann das Ergebnis erschreckend sein, aber auch witzig – auf jeden Fall immer auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse.

