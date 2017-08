BAYERN 3 ist nominiert für den Deutschen Radiopreis 2017

Frühjahr 2017: Die Stimmung in Deutschland war schon mal besser – viele sind unzufrieden und machen sich Sorgen um die Zukunft, es wird genörgelt und gejammert. Und dabei vergessen viele, wie viele Dinge eigentlich gut laufen bei uns. Deshalb hat BAYERN 3 unter dem Hashtag #LäuftBeiUns mehrere Wochen lang über die positiven Aspekte in Bayern und Deutschland berichtet. Quer durch alle Sendungen und Lebensbereiche. Experten haben die Stärken unseres Gesundheits- und Schulsystems oder unsere Demokratie erläutert. Auslandskorrespondenten erzählen, was sie an Deutschland vermissen bzw. erst jetzt zu schätzen gelernt haben. Und die BAYERN 3 Hörer und User haben per Telefon, Mail, WhatsApp und über alle Social-Media-Kanäle ihre persönlichen #LäuftBeiUns-Geschichten beigesteuert.

Mit dieser Aktion (Idee und Koordination: Chefin vom Dienst Sybille Krug) hat BAYERN 3 ein wirksames Gegenmittel gegen die Nörgelei geschaffen. #LäuftBeiUns ist ein "Like" für Deutschland!

Verliehen wird der Preis bei der großen Gala am 7. September in Hamburg. Laudatorin in dieser Kategorie ist die Doppel-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch. Außerdem werden Stars wie Beth Ditto, Johannes Oerding, Adel Tawil und Wincent Weiss auf der Bühne stehen. Alle Fans können die Preisverleihung LIVE in BAYERN 3 ab 20 Uhr mitverfolgen.