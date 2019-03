Selbstversuch: In zwei Tagen zum Stand-up-Comedian – kann Ari das schaffen?

Kann man einfach so Stand-up-Comedian werden? Was ist überhaupt witzig und was kommt gut an? Ari macht den Selbstversuch und will in zwei Tagen zum Stand-up-Comedian werden. Dafür muss sie ein fünf minütiges Programm auf die Beine stellen, auswendig lernen und damit im Kölner Artheater vor Publikum auftreten.