"Man möchte eigentlich nur Musik im Radio, die nicht weh tut"

Mit ihrer neuen Single "Vincent" liefert Sarah Connor ordentlich Diskussionsstoff. Der erste Satz "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt", bewegt ganz Deutschland. Sarah Connor singt hier über einen Jungen, der merkt, dass er schwul ist. Eigentlich kein Tabuthema im Jahr 2019. Im Gegensatz zu BAYERN 3 gibt es Radiosender, die sich an der expliziten Wortwahl stören und den Song deshalb zensieren oder erst gar nicht spielen. Wir nicht - BAYERN 3 spielt "Vincent" unzensiert. Ist ihr Hit einfach viel zu heftig? Was sagt Sarah Connor dazu?

Matuschke: So ein Song, das ist doch Absicht?

Sarah Connor: In meiner Karriere hat man mir schon immer bei allem Kalkül und Imageplanung unterstellt. Aber das amüsiert mich. Menschen entlarven sich gerade selbst. Ich hab aus vielen Gründen diesen Satz an Vincent geschrieben. Ich habe selbst geschmunzelt, als mir der Satz in den Kopf kam. Ich saß mit Ulf Sommer und Peter Platte zusammen und habe ihnen erzählt, es gäbe diesen Jungen aus meinem Bekanntenkreis. Dieser Junge ist schwul, hat sein Coming Out und ich würde ihm gerne einen Song schreiben. Was würde ich dem sagen? Was sagt eine Mutter? Ich möchte einen bestärkenden Song machen! Dann habe ich wie immer mich hingesetzt, meinen Laptop aufgeklappt und ein paar Melodien aufgenommen. Ich hab gesagt, wir müssen sofort klar machen: Vincent ist schwul. Dann habe ich sofort geschrieben "Vincent kriegt kein' hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt." Es floss aus mir raus - es kam, als ob ich die Geschichte schon ewig im Kopf gehabt hätte. Die Jungs haben sich natürlich nen Kullerkeks gefreut: Wenn du das sagst, das wäre so krass! Aber klar sagen wir das! Das ist doch die Wahrheit. Wenn mein Sohn der Vincent wäre, würde ich das sagen, was ich im Song sage! Das ist ein Originaldialog zwischen meinem Sohn und mir...

Matuschke: Es gibt Radiosender, die zensieren deinen Text



Sarah Connor: Es gibt ja Radiosender, die beschneiden meinen Text sogar. Die schneiden vorne den Satz weg und hinten. Den habe ich persönlich noch nicht gehört, aber auf meiner Radio-Tour erzählt bekommen. Ich denke, dass die Menschen, die das tun oder sich dagegen entscheiden - wenn nicht jetzt - dann später merken, dass sie mit ihrer Haltung 2000-Late sind. Dass sie da vielleicht nochmal drüber nachdenken sollten, warum das so ist! Ich möchte liebevoll und sanft einen Impuls geben. Nicht durch Druck oder mich empören. Die Bild-Zeitung hat sich empört. Seit 20 Jahren begleitet mich die Bild-Zeitung auf meiner Karriere und immer wieder gibt es zwischendurch Skandale. Und dieses Mal habe ich mich richtig darüber gefreut: Jetzt macht ihr darüber eine Story und jetzt empören sich alle darüber. Vincent braucht die Empörung. [...] Die Debatte darüber, ob der Song gespielt wird, ist viel wichtiger als der Song. Warum diese teilweise sehr homophoben Äußerungen und Tendenzen? Auch diese Dinge, die nicht ausgesprochen werden wollen, warum das immer noch so ist... Das wir darüber sprechen, warum das so ist!

Jacqueline: Was war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass einige Radiosender deinen Song nicht spielen?



Sarah Connor: Ich habe mir das ehrlich gesagt schon gedacht, dass es da einige geben würde. Ich hatte ja auf der letzten Platte „Muttersprache“ einen Song, der hieß „Kommst du mit ihr“ und da gab es auch schon Riesentheater. Dann hatte ich einen Song, der hieß „Das Leben ist schön“, da geht’s um den Tod. Da gab es auch Riesentheater, weil Tod spielt man auch nicht im Radio. Man möchte eigentlich nur Musik im Radio, die nicht weh tut und nicht irgendwas wichtiges sagt und einen bloß nicht emotional aufwühlt. Schade, etwas rückwärts gewandt. Ich finde es toll, dass ihr den Song spielt, das finde ich echt super. Ich nehme es auch nicht als selbstverständlich, ich finde das mutig, zeitgemäß und vor allem ist es eine Riesenchance irgendwie mal ein Gespräch anzufangen, gerade wenn man ein Problem damit hat.

Jacqueline: Es haben ein paar Eltern ja auch gesagt: „Mein Sohn heißt Vincent, der wird jetzt total gemobbt in der Schule…“



Sarah Connor: Als ich das das erste Mal gelesen habe, als das jemand auf meiner Facebook Seite geschrieben hat, hab ich auch kurz gedacht…ääähhh, das möchte ich natürlich nicht, das würde ich mir natürlich nicht wünschen. Und ich habe auch sofort so einen Impuls gehabt: Wenn das mein Kind wäre…Also erstmal würde ich mit meinem Kind sprechen und dem erzählen, um wen es da geht in dem Song, wie der ausgegrenzt wird aufgrund seiner Gefühle, die er hat für einen anderen Jungen und warum es wichtig ist, gerade so einem Jungen einen Song zu machen und den zu ermutigen. Dass es aber nichts mit jedem Vincent auf der Welt zu tun hat. Und dann würde ich mir die Eltern vornehmen von den Kindern, die da ärgern und mobben. Es ist ja nicht nur das Thema „Vincent“, es gibt ja 1000 Sachen warum Kinder mobben. Und die werden wahrscheinlich auch, wenn morgen was anderes passiert – weil er eine rote Hose anhat oder eine zu kurze Hose - werden die ihn deswegen ärgern.

Neulich war ich mit meinem kleinen 2-jährigen Sohn am See morgens und haben eine Schulklasse getroffen. Die waren so zwischen 8 und 10 Jahre alt. Dann kamen die so zu mir und sagten: "Hey Sarah Connor, wir kennen dein neues Lied! Und der hier heißt Vincent“. Und ich so: „Vincent, kommt doch mal her. Bist du schon mal geärgert worden wegen meines neuen Liedes?" Und er so: „Hm, ja, die haben da schon mal irgendwie so einen Witz gemacht.“ Dann kamen seine Kumpels, nahmen ihn in den Arm und sagten so: „Unseren Vincent ärgert hier keiner!“ Das war total cool, da dachte ich mir: Siehste, die lösen das unter sich. Ich glaube man muss allgemein für alles was Ausgrenzung und Diskriminierung in irgendeiner Form angeht, muss man im Dialog sein mit seinen Kindern.

Jacqueline: „Vincent kriegt kein´ hoch wenn er an Mädchen denkt“? Was würdest du den Leuten sagen, wie sollen sie das ihren Kindern am Frühstückstisch erklären?



Sarah Connor: Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind. Also wenn das jetzt wirklich noch ganz kleine Kinder sind, dann würde ich sagen: Vincent kriegt kein hoch, heißt: Vincent kriegt kein Hochgefühl, kriegt keine Schmetterlinge im Bauch, wenn er an Mädchen denkt. Vincent kriegt ein Hochgefühl, wenn er an Jungs denkt. Ich glaube auch nicht, dass es die Kinder sind, ich glaube es sind die Eltern, die nicht wissen, wie sie es sagen sollen. Ich glaube die Kinder haben da gar kein Problem, weil Kinder nehmen erstmal alles so als gegeben, was du ihnen gibst. Und wenn wir diese Diskussion jetzt führen würden und dann überlegen, was sonst im Radio so nebenbei im Hintergrund läuft in englischen Inhalten, aber auch deutschen Rap-Songs. Das Problem ist glaube ich auch vor allem, dass ich das mache, weil jeder so denkt, das geht doch nicht, weil Sarah Connor macht doch eigentlich sowas wie „Wie schön du bist“. Aber "Vincent" ist ein Liebeslied.

Jacqueline: Was soll „Vincent“ in deinen Augen denn bewirken?



Sarah Connor: Ich bin Mutter von vier Kindern, bin ein Mensch in unserem Land, der hier lebt und liebt und viel Glück hat mit der Situation, in der er lebt. Und ich habe eine Haltung, eine Meinung und ich würde gern einen Beitrag leisten, weil ich glaube, dass es richtig ist. Und es ist heute wichtiger als der Kompromiss irgendwie aalglatt zu sein. Vielleicht überdenkt ja der ein oder andere aus Liebe zu meiner Musik oder mit dem, was er mit meiner Musik verbindet, sogar seine Haltung. Das ist wahrscheinlich viel verlangt, weil so wichtig ist jetzt eine Sarah Connor auch nicht, aber es kann ja sein. Es kann ja sein, dass der ein oder andere sich vielleicht doch nochmal überlegt, ob er da nicht nochmal drüber nachdenkt. Einfach nochmal in sich geht.