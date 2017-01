Es muss nicht immer SchneeMANN sein

So viel Schnee in Bayern! Da geht doch mehr als ein schnöder 0815-Schneemann, oder? Immer nur drei Kugeln, eine Karotte und ein paar Steine sind doch langweilig. Also: Werdet kreativ und erschafft Schneekatzen, Schneehunde, Schneefrauen & Schneehaie. Handschuhe an, ab nach draußen und los geht's!