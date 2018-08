Erzähl uns deine emotionale Geschichte zum ersten Schultag!

Am 11. September geht in Bayern die Schule wieder los. Einige Familien feiern das größer als Weihnachten: mit vielen Geschenken, krassen Einschulungspartys und gigantischen Schultüten. Bei anderen gibt es einfach eine kleine Aufmerksamkeit und ein Erinnerungsfoto. Wie läuft die Einschulung in deiner Familie? Verrate uns deine Geschichte!