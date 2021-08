Leistungsfähiger, stärker und weniger schmerzempfindlich - durch Fluchen?

Fluchen gegen Schmerzen und für mehr Kraft und Leistungsfähigkeit? Funktioniert das echt? Ariane Alter probiert es in diesem PULS Reportage Selbstversuch aus. Hand ins Eiswasser halten, einen steilen Anstieg hochradeln und eine volle Bierkiste mehrere Stockwerke hochtragen - fällt Ari das wirklich leichter, wenn sie währenddessen flucht? Das seht ihr in dieser PULS Reportage.

Ari liebt fluchen! Und gefühlt hilft das ja auch wirklich, wenn man sich den kleinen Zeh angestoßen hat oder die Einkaufstüten mal wieder besonders schwer sind, oder? Ob das aber wirklich stimmt, versucht Ariane nicht nur im Selbstexperiment herauszufinden, sondern spricht darüber auch mit Dr. Richard Stephens. Er forscht an der Keele University in England unter anderem dazu, wie sich Fluchen auf die Schmerztoleranz auswirkt und ist der Begründer dieser Forschungsrichtung in der modernen Medizin. Mit seinen Tipps geht Ari in den Selbstversuch. Zwei Tage, drei Experimente – jeweils einmal ohne Fluchen und einmal mit. Ob sie am zweiten Tag dank Fluchen wirklich weniger schmerzempfindlich, stärker und leistungsfähiger ist?