Sexismus im Gaming: Wie Gamer*innen beim Zocken belästigt werden

Für PULS Reportage bringt sie Reporterin Ariane Alter den First-Person Shooter “Valorant” bei, denn Ari will sich in die Lage der Gamer*innen versetzen: Was macht es mit ihr, wenn sie im Spiel von anonymen Mitgliedern der Online-Community beleidigt und belästigt wird? Und wie reagieren andere Mitspieler*innen – und vor allem die Entwickler*innen? Das will Ari in dieser Reportage herausfinden.

KNAPP DREI VIERTEL ALLER GAMER*INNEN WURDEN BEREITS BEIM ZOCKEN BELÄSTIGT

48 Prozent der Gamer*innen in Deutschland sind weiblich. Trotzdem gilt die Gaming-Szene immer noch als männerdominiert und ist für das teils toxische Verhalten der Community bekannt. Eine amerikanische Studie der Anti-Defamation League belegt, dass 74 Prozent der Gamer*innen bereits beim Online-Gaming belästigt wurden. Mehr als ein Drittel der weiblichen Gamer wurden in Bezug auf ihr Geschlecht oder ihre sexuelle Orientierung belästigt.

SEXUALISIERTE BELÄSTIGUNGEN BEI “VALORANT” KOMMEN OFT PER VOICE-CHAT

Gloria spielt und streamt hauptsächlich das Taktik-Game “Valorant”. Zwei Teams mit jeweils fünf Spieler*innen versuchen sich gegenseitig auszuschalten. Um sich untereinander absprechen zu können, gibt es zwei Kommunikationsmöglichkeiten: Einen Text- und einen Sprach-Chat. Besonders im sogenannten Voice-Chat werden Gamerinnen schnell als weiblich erkannt und bekommen darauf immer wieder sexistische Reaktionen, die verletzend sind und den Betroffenen den Spielspaß nehmen.

WIE REAGIEREN ENTWICKLER*INNEN AUF SEXISTISCHE BELÄSTIGUNGEN BEIM ONLINE-GAMING?

Bei Gamerin Melanie geht das sogar so weit, dass sie manchmal aufhört zu spielen, um keinen weiteren Beleidigungen und Sprüchen ausgesetzt zu sein. Viele Online-Multiplayer-Spiele wie “Valorant” bieten immerhin die Möglichkeit, beleidigende Spieler zu melden. Ob das etwas bringt, schaut sich Ari in dieser PULS Reportage genauer an.