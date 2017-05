Hurra!!! Aus dem "J" wird endlich ein Smiley :-)

Ihr kennt das bestimmt auch: Mitten in einer E-Mail-Nachricht steht plötzlich ein "J". Warum auch immer... Ganz einfach: Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Smiley stehen. Der wurde je nach E-Mail-Programm aber nicht korrekt angezeigt. Und das seit Jahren. Jetzt hat Microsoft reagiert und wir kriegen endlich unseren :-)

Microsoft Outlook wandelt Smileys automatisch in die Schriftart "Wingdings" um. Die wird aber nicht von allen Browsern und Apps unterstützt. Und so landet eben das "J" in deiner E-Mail. Es ist auch bekannt, dass das passiert, seit im Jahr 2010 bei Outlook Emojis eingeführt wurden. Gemacht hat Microsoft aber bislang nichts.