So echt schmeckt veganer Fisch wirklich

In unseren Meeren wird’s leerer. Laut der Welternährungsorganisation ist ein Drittel der weltweiten Fischbestände bereits überfischt. Da wird’s Zeit beim eigenen Fischkonsum runterzuschrauben. Das fällt unserer Reporterin Nadine Hadad aber gar nicht mal so leicht.

Eigentlich ernährt sie sich normalerweise vegetarisch, aber bei Fisch hat sie ihre Schwachstelle. Aber vielleicht ist kompletter Verzicht gar nicht nötig, denn es gibt inzwischen auch vegane Alternativen. Aber schmecken die auch wie das Original? Und wie gesund und nachhaltig sind sie wirklich?

Für PULS Reportage probiert’s Nadine aus und durchforstet Supermärkte, Online-Shops und auch ihre eigene Küche nach dem perfekten Fischdouble. Von künstlichem Sashimi Lachs bis zu frittierten Veggie-Garnelen ist da einiges dabei. Ihr Ziel: Ein Fischmenü zu zaubern, dass zum Schluss auch ihre Kollegin Ariane Alter im finalen Taste-Test täuscht. Ob das gelingt?

Aber Nadine geht’s natürlich nicht nur um den Geschmack. Ihr ist auch wichtig, wie gesund der Veggie-Fisch überhaupt ist. Mit Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Jana Fischer von der Verbraucherzentrale Hamburg schaut sie sich an, was in den Fischalternativen eigentlich drinsteckt. Also Butter bei die Fische und ab ins Video!