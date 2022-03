Soll ich eine 22-jährige Frau aus der Ukraine in meine Familie aufnehmen?

BAYERN 3 Hörerin Sabrina hat einen Mann und zwei Töchter (5 und 12 Jahre). Ihre ältere Tochter war am Wochenende mit dem Papa auf einer Demo gegen den Krieg in der Ukraine. Dort haben sie eine Frau kennengelernt, die hilft, ukrainische Geflüchtete in privaten Wohnungen unterzubringen. Speziell ging es um eine 22-jährige Frau, die dringend eine Unterkunft sucht, weil sie momentan in einem Zwischenlager auf dem Boden schlafen muss. Seither gibt es für die Tochter kein anderes Thema mehr und sie möchte die Frau aufnehmen. Was soll Sabrina tun?