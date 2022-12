Soll ich meiner Tochter die Wahrheit über das Christkind erzählen, um ihrem kleinen Bruder den Zauber zu lassen?

Irgendwann kommt in allen Familien der Moment, den Sarah (31) gerade erlebt und den wohl alle Eltern etwas traurig finden: Ihre siebenjährige Tochter fragt nach, ob es das Christkind wirklich gibt. Und das auch noch vor dem vierjährigen Bruder. Am liebsten wäre es Sarah, wenn beide Kinder noch weiter ans Christkind glauben würden. Aber sie weiß auch, dass das bei ihrer Tochter wohl nicht mehr lange der Fall sein wird. Deshalb steckt sie jetzt in einem Dilemma: Soll sie – um für den Kleinen diesen ganz besonderen Zauber von Weihnachten noch lange aufrecht zu erhalten – ihrer Tochter unter vier Augen die Wahrheit sagen oder abwarten, bis sie es anders rausfindet?