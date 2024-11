Soll ich in der Arbeit offen ansprechen, dass ich zwei Tage im Monat wegen meiner Periode nicht voll leistungsfähig bin?

BAYERN 3 Hörerin Marina leidet unter extremen Periodenschmerzen, vor allem die ersten beiden Tage sind für sie heftig. Sie kämpft sich trotzdem in die Arbeit, aber das ist natürlich kein Dauerzustand. Eigentlich will sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen nicht über so ein intimes Thema sprechen, aber so geht es nicht weiter. Deshalb fragt sie sich, ob sie in ihrer Firma offener damit umgehen soll.