... meine 3-jährige Tochter sechs Wochen von der Mama trennen, um ihr meine Heimat Italien zu zeigen?

BAYERN 3 Hörer Luca fängt erst im April seinen neuen Job an und möchte die Zeit bis dahin nutzen, um seiner 3-jährigen Tochter seine Heimat Süditalien zu zeigen. Seine Frau möchte das nicht, weil sie berufstätig ist und Angst hat, ihre Tochter könnte sie in der Zeit vergessen. Soll sich Luca trotzdem durchsetzen oder soll er seiner Frau zuliebe besser in Bayern bleiben?