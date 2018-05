Darauf bestehen, dass mein Partner nicht ohne mich aufs Oktoberfest geht?

Nadine und ihr Freund sind seit 14 Monaten zusammen. Bei den beiden läuft es bestens, es gibt nur einen Streitpunkt: Sie möchte nicht, dass er ohne sie auf das Münchner Oktoberfest geht. Er dagegen macht das schon seit Jahren mit seinen Jungs und will nicht darauf verzichten.

Die Story:

Nadine würde gerne die Meinung der BAYERN 3 Community zu ihrem Problem hören:

Seit über einem Jahr sind sie und ihr Freund ein Paar. Ihre Beziehung läuft gut, nur in einem Punkt sind die beiden völlig unterschiedlicher Ansicht: Es geht ums alleine Ausgehen. Nadine findet es unangebracht, alleine - also ohne den eigenen Partner -in Clubs oder eben auf Volksfeste zu gehen.

Jetzt ist es allerdings so, dass ihr Freund seit gut 20 Jahren traditionell mit seinen Kumpels einmal auf die Wiesn geht. Er möchte darauf nicht verzichten, aber Nadine setzt das wirklich sehr zu. Ihr ist die Atmosphäre einfach zu aufgeheizt, die Flirtgefahr zu hoch, die Hemmungen zu niedrig. Sie macht sich Sorgen, dass der Rahmen auf so einer - wie sie es nennt - "Single-Veranstaltung" zum Fremdgehen nur so einlädt! Sie wünscht sich einfach, dass ihrem Freund die Beziehung wichtiger ist, als ein "Sauf-Event".