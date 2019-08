... mich von meinem Freund trennen, weil er sich nicht helfen lassen will? 

BAYERN 3 Hörerin Sonja hat ein Problem mit ihrem Freund. Er hat sich in den vergangenen Monaten völlig verändert. Die beiden sehen sich kaum noch, er arbeitet ständig und wenn er daheim ist, schläft er nur noch und will nichts mehr unternehmen. Sonja hat Angst, dass er unter Depressionen leidet. Sie hat ihn schon mehrfach darauf angesprochen, aber er spielt die Probleme runter und sagt, das wird schon wieder. Es ändert sich aber nichts und so langsam geht auch Sonja die Geduld aus.