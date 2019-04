... meine Nachbarin zur Rede stellen, weil sie schlecht über meine Tochter redet?

Meine Tochter Sophia ist zu einem Kindergeburtstag in der Nachbarschaft eingeladen worden, der Junge aus dem Nebenhaus aber nicht. Jetzt hat sich dessen Mutter eingemischt und eine Mail an die Gastgeberin geschrieben – sie würde gerne wissen, warum ihr Sohn nicht dabei sein darf!? So weit, so gut. Aber: Sie unterstellt auch, dass meine Sophia daran schuld ist – denn sie würde ständig schlecht über ihren Jungen reden und vielleicht hätte die Gastgeberin ihn ja deshalb nicht dabei haben wollen! Das ist aber Blödsinn, denn meine Tochter und der Junge verstehen sich total prima.

Ich weiß das alles nur, weil die Gastgeberin mir das erzählt hat. Ich bin stocksauer, aber fühle mich auch hilflos. Einerseits will ich es nicht zulassen, dass jemand so schlecht über meine Tochter redet, andererseits finde ich es eigentlich albern, wenn sich Eltern bei sowas immer einmischen müssen."