... Elternzeit nehmen trotz Angst vor einem Karriereknick?

Max steckt in der Zwickmühle. Eigentlich würde er nach der Geburt seiner Tochter gerne zwei Monate Elternzeit nehmen. Andererseits beginnt es beruflich grade sehr gut zu laufen, so dass Max Angst vor einem Karriereknick hat.

Die Story:

BAYERN 3 Hörer Max und seine schwangere Frau freuen sich wahnsinnig auf ihr erstes Kind. Natürlich möchte Max am liebsten von Anfang an dabei sein, wenn seine Tochter die ersten Tage und Wochen auf dieser Welt erlebt. Und auch seine Frau fände es schön, wenn ihr Mann an ihrer Seite wäre. Das Problem: Max ist vor noch nicht so langer Zeit befördert worden und seine Karriere nimmt gerade richtig Fahrt auf. Da kommen zwei Monate Auszeit im Moment denkbar ungelegen. Was tun?