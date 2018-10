... weiterhin jeglichen Kontakt zu meiner Mutter und meiner Schwester vermeiden?

Der Ex von Julias Schwester sitzt im Gefängnis, weil er sich an zwei kleinen Kindern vergangen hat. Julias Schwester und auch ihre gemeinsame Mutter besuchen den Täter dennoch regelmäßig. Sie finden, er zeigt Reue und hat in jedem Fall eine Chance verdient. Außerdem hat Julias Schwester ebenfalls ein Kind mit dem Mann. Julia versteht das Verhalten der beiden Frauen nicht und hat deshalb den Kontakt zu Mutter und Schwester abgebrochen. Julias Mann findet den Bruch zu hart. Soll Julia dennoch zu ihrer Entscheidung stehen?

Die Story:

BAYERN 3 Hörerin Julia aus Rosenheim hat sich an uns gewandt. Mit dieser erschreckenden Geschichte:

Es geht um Kindesmissbrauch, um Loyalität gegenüber den Opfern - und auch um den Bruch mit der eigenen Familie. Aber der Reihe nach.

Der Ex von Julias Schwester sitzt im Gefängnis. Er hat sich an zwei kleinen Kindern vergangen, an den Kindern einer anderen ehemaligen Lebensgefährtin, zwei und vier Jahre, ein Junge und ein Mädchen. Heraus kam das, weil sich eines der Kinder seiner Erzieherin anvertraut hat. Julias Schwester und auch ihre gemeinsame Mutter haben beschlossen, dass sie den Täter regelmäßig im Gefängnis besuchen werden. Sie finden, er zeigt Reue und hat in jedem Fall eine Chance verdient. Außerdem hat Julias Schwester ebenfalls ein Kind mit dem Mann - einen Sohn, der inzwischen schon ein Teenager ist. Er kennt nur die halbe Wahrheit. Auch das kann Julia in der Form nicht verstehen. Ebenso wenig, dass ihre Schwester und ihre Mutter diesem Mann wieder die Hand reichen wollen. Also hat sie sich zu einer radikalen Entscheidung durchgerungen: Sie hat mit ihrer Familie gebrochen. "Wenn ihr weiter dort hinfahrt, dann war es das zwischen uns", sagt sie. Hinzukommt, dass Julia früher selbst Missbrauchsopfer war: Der Täter war der Lebensgefährte der Mutter. Julias Mann findet den Bruch dennoch zu hart: "Es geht hier immerhin um deine Mutter und deine Schwester".