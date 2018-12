... meinem Freund seinen Traum vom eigenen Hund erfüllen?

Marie aus Wangen im Allgäu sagt:

Ich mag es auch überhaupt nicht, wenn alles voller Hundehaare ist und wenn es in der Wohnung nach Tierfutter riecht. Ich sehe mich null Komma null als Hundebesitzerin, die ständig ihrem Hund hinterherruft und mit einem Tütchen die Kacke einsammelt. Für mich ist ein Hund ein No Go, das ist einfach nichts für mich. Und wir haben eigentlich auch gar nicht den Platz und die Zeit für einen Hund, weil wir nur in einer Stadtwohnung ohne Garten wohnen und beide voll berufstätig sind.

Ich habe meinem Freund meine Sicht schon mehrfach klargemacht. Er bettelt mich aber jetzt vor Weihnachten jeden Tag an: Bald fahren wir in eine Urlaubsregion, aus der wir einen "süßen Welpen" mitnehmen könnten. Er hat sogar schon (halb im Scherz) mit seiner Sekretärin vereinbart, dass er den Hund immer mit ins Büro nimmt und sie sich dann in den Bürozeiten um das Tier kümmert."