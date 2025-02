Soll ich mein Kind mit auf Demonstrationen nehmen?

Am Wochenende gab es in Bayern viele Demonstrationen für mehr Demokratie und gegen Hass. Hunderttausende waren auf den Straßen. Mit dabei: auch viele Eltern mit ihren Kindern. Ähnlich sah das schon vor rund einem Jahr bei den Bauernprotesten aus. Aber ist das wirklich eine gute Idee, Kinder mit zu Demos zu nehmen? Und wenn ja, ab welchem Alter? Das ist ein Thema, das viele von euch beschäftigt. Deshalb heute unser „Soll ich oder soll ich nicht – Spezial“ dazu.

Die Story

Ob in den vergangenen Tagen bei den Demos für Demokratie und eine bunte Gesellschaft, bei einer der vielen Klima-Demos oder vor rund einem Jahr bei den Bauernprotesten – viele BAYERN 3 Hörerinnen und Hörer gehen für ihre Überzeugungen auch auf die Straße. Viele Eltern haben ihre Kinder dabei – je nach Alter gehen sie neben den Eltern her oder sitzen auf Papas oder Mamas Schultern. Und nicht nur das, manchmal haben die Kinder Fahnen in der Hand, halten bemalte Schilder hoch oder – so war’s bei den Bauern-Demos – fahren auf kleinen Tret-Traktoren mit. Für manche Familien eine absolute Selbstverständlichkeit, für andere ein absolutes No-go. Viele von euch fragen sich: Soll ich mein Kind mit auf eine Demo nehmen? Auch, wenn es noch gar nicht versteht, worum es geht? Lernt es so direkt, wie Demokratie funktioniert? Oder ist das für Kinder einfach nur verwirrend und vielleicht sogar gefährlich?