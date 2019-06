...ein schlechtes Gewissen haben, weil wir zwei Autos haben, gerne Fleisch essen und auch noch in den Urlaub fliegen?

BAYERN 3 hat diese Woche eine Frage an euch! Es geht um den Klimaschutz und in diesem Zuge auch um Öko-Shaming. Wir wissen, dass wir mit manchen Dingen dem Klima schaden - machen es aber trotzdem, weil es Spaß macht. Aber darf ich das überhaupt noch aussprechen, dass wir in den Urlaub fliegen oder gerne Fleisch essen? Was sagt ihr dazu?