Soll ich mich in die Freundschaft meines Sohnes einmischen?

Was tun, wenn man den Spielkameraden und besten Freund des eigenen Kindes einfach nicht leiden kann? In diesem Dilemma steckt BAYERN 3 Hörerin Nina aus Würzburg. Sie findet, dass der Freund ihres Sohnes schlechten Einfluss auf ihn hat: mieses Benehmen, ungesunde Ernährung, usw. Soll sie sich in die Freundschaft einmischen?