Soll ich trotz Fehlgeburt den Kinderwunsch weiterverfolgen?

BAYERN 3 Hörerin Tamara hatte eine Fehlgeburt. Das macht ihr so zu schaffen, dass sie sich nicht mehr sicher ist, ob sie überhaupt noch Kinder will. Ihr Mann möchte unbedingt. Was also tun?

Die Story:





Ich hatte vor Kurzem eine Fehlgeburt. Mich belastet das sehr! Mein Mann steckt das irgendwie leichter weg als ich. Er möchte es gleich wieder probieren. Sein Argument: „Das kann passieren, aber ich soll mir keine Sorgen machen, beim nächsten Mal klappt es bestimmt“. Ich bin mir aber momentan gar nicht sicher, ob ich überhaupt noch ein Kind will, da mich die Fehlgeburt doch sehr mitgenommen hat bzw. ein ziemlicher Schock für mich war. Mein Mann wünscht sich aber so sehr Kinder. Was nun?