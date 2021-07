Soll ich ein Zusammen-Ziehen davon abhängig machen, dass mein Freund mir sagt, was er verdient?

Verliebt, verlobt und schwanger - eigentlich alles super bei BAYERN 3 Hörerin Sophia. Jetzt fehlt nur noch, dass der Verlobte bei ihr im Haus einzieht. Vorab sollen aber noch die finanziellen Themen besprochen werden: Wer zahlt was - Miete, Anschaffungen, Elternzeit. Über all das möchte ihr Zukünftiger aber nicht sprechen. Was jetzt?