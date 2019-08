Die höchste Paddle-Tour der Welt

Simone Bronnhuber und Tom Fritzmeier wollen sich ihren großen Traum erfüllen: Einmal mit SUP Boards auf dem höchsten Bergsee der Welt Stand Up Paddeln! Am 27. Oktober fliegt das Paar dafür nach Südamerika und besteigt den Gipfel des Ojos de Salado. Auf dem Weg dahin müssen sie außerdem noch drei weitere über 5000 Meter hohe Vulkane erklimmen - das SUB ist immer dabei. Unterstützt werden sie bei ihrer Tour von einem Freund, der fotografiert und filmt, einem Bergführer und einem Koch. Für ihre Trip trainieren sie seit einiger Zeit täglich - immer ihr Ziel vor Augen. Das erwartet Simone und Tom ganz genau und so haben sie sich vorbereitet: