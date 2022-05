Erlebt Harry Styles ganz exklusiv!

Erlebe Harry Styles bei einem super-exklusiven Club-Konzert in London. Dort präsentiert er sein neues Album vor ausgewähltem Publikum. Bewirb dich jetzt - und nimm noch eine Begleitung mit auf den BAYERN 3 Star-Trip zu Harry Styles.Erlebe Harry Styles bei einem super-exklusiven Club-Konzert in London. Dort präsentiert er sein neues Album vor ausgewähltem Publikum. Bewirb dich jetzt - und nimm noch eine Begleitung mit auf den BAYERN 3 Star-Trip zu Harry Styles.

Er ist wahrscheinlich der coolste Paradiesvogel im Popgeschäft: Harry Styles. Jetzt bringt er ein neues Album an den Start - und mit etwas Glück wirst du es vor dem offiziellen Release hören! Wir schicken dich in eine der geilsten Städte der Welt: nach London. Für Flug und Hotel ist natürlich gesorgt.

Harry Styles mit neuem Album "Harry's House"

Fast drei Jahre sind seit dem letzten Album von Harry Styles ("One Direction") vergangen. Jetzt hat das Warten auf neue Musik ein Ende. Anfang April ist seine neue Single "As It Was" erschienen - und die landete gleich auf Platz 1 der BAYERN 3 Charts. Und nicht nur das. Sie schaffte sogar einen Weltrekord!

Noch nie wurde ein Song eines männlichen Künstlers bei Spotify innerhalb von 24 Stunden so oft gestreamt wie "As It Was". Wir sind also supergespannt auf das neue Album von Harry Styles.

"Harry’s House" und seine 13 Tracks erscheinen am 20. Mai 2022. Der Titel ist nicht nur eine Anspielung auf den gleichnamigen Joni Mitchell Song, sondern fasst auch das Leitthema des neuen Albums zusammen: Pandemie-Isolation.