Heftig - Unbekannter wirft Steine auf Rettungswagen!

Es ist eine Horrorvorstellung: Man fährt nichtsahnend unter einer Brücke durch und plötzlich durchschlägt ein Stein die Windschutzscheibe. So geschehen bei Karlstadt auf der B26. Unter anderem betroffen: ein Rettungswagen mit Patient an Bord.

Es ist Sonntagabend auf der Bundesstraße 26 zwischen Karlstadt und Gambach (Lkr. Main-Spessart). Rettungssanitäterin Margarete Senft hat mit ihrem Rettungswagen gerade einen Patienten zu Hause abgeholt und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Es ist dunkel und es regnet, die Sicht ist schlecht. Margarete Senft nimmt einen Mann am Straßenrand wahr. Kurz darauf tut es einen Schlag, ihr kommen Splitter der Autoscheibe entgegen.

Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Der Vorfall erinnert an ähnliche Fälle, zum Beispiel in Retzbach im Landkreis Main-Spessart. Dort hatten 2012 mehrere Jugendliche Kürbisse und einen großen Betonbrocken auf die Bundesstraße geworfen. Ein 19-Jähriger wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Er hatte ausgesagt, dass er in seiner Clique nicht als Feigling dastehen wollte. Warum der Täter im aktuellen Fall Gegenstände warf, das können auch die Ermittler nur mutmaßen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter. Besonders weitere geschädigte Autofahrer sollen sich melden.

