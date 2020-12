Heute: Der "Stern von Bethlehem" über Bayern!

Heute nachmittag kommen sich Saturn und Jupiter so nahe wie seit vier Jahrhunderten nicht mehr. Diese Konstellation der beiden Planeten könnte vor rund 2000 Jahren auch der "Stern von Bethlehem" gewesen sein. Die besten Chancen ihn heute zu sehen, habt ihr an den Alpen und in Schwaben - denn dort gibt's noch am ehesten ein paar Wolkenlücken.

Die beiden Planeten Saturn und Jupiter kreisen wie die Erde um die Sonne. Auf ihren Bahnen kommen sie sich regelmäßig nahe, schieben sich also aus Sicht der Erde voreinander.

So nahe wie am Montagnachmittag zum Einbruch der Dunkelheit aber waren sich die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems seit 400 Jahren nicht mehr. Aufgrund des Nebels wird am Montag davon voraussichtlich wenig zu sehen sein. Die größten Chancen auf Nebel- und Wolkenlöcher habt ihr an den Alpen und in Schwaben. Schaut Richtung Südwesten - und ihr könnt Saturn und Jupiter mit bloßem Auge sehen.

Mögliche Erklärung für den "Stern von Bethlehem"

Diese Planetenkonstellation könnte auch als Erklärung für den biblischen "Stern von Bethlehem" in Frage kommen, wissenschaftlich beweisbar ist es allerdings nicht. Im Matthäus-Evangelium heißt es im Kapitel 2, Absatz 9 zu den Sterndeutern aus dem Morgenland: "Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen".