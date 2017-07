Mehr Zeit für Gespräche. Die nimmt sich Thorsten Otto montags-donnerstags ab 19 Uhr in BAYERN 3. Eine Stunde lang redet er mit Promis und "ganz normalen Menschen" , die eine Geschichte zu erzählen haben. Und das Beste von " Mensch, Otto! " hört ihr immer am Sonntag Vormittag.

In seiner Show bastelt Thorsten immer einen Lebenslauf für seine Gäste. Den müssen die dann vorlesen und checken, ob das auch alles so stimmt, was da steht. Und was würde Thorsten über sich selbst in einem Lebenslauf schreiben? Voilá!

Lebenslauf Thorsten Otto

Ich heiße Thorsten Otto und liebe gute Gespräche. Es gibt nichts Spannenderes für mich als Menschen und ihre Geschichten. Sich gut zu unterhalten ist keine Hexerei, kann aber alles verändern. Ich glaube übrigens, dass jeder diese "Kunst" erlernen kann. Für diese These bin ich der lebende Beweis, denn ich war ein schüchternes Kind. Geprägt haben mich meine wunderbare Kindheit in der Oberpfalz, mein Vater, der mir beigebracht hat zu argumentieren und meine Zeit als Basketballer in Weiden. Heute kann ich mit (fast) jedem Menschen auf Augenhöhe reden. Dadurch habe ich viel über andere, aber noch mehr über mich selbst gelernt. Einen Gesprächspartner gibt es allerdings, der mich mit schöner Regelmäßigkeit überfordert: Mein fünfjähriger Sohn!"