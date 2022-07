Erlebt das Event als VIP - und gewinnt Tickets für die Konzerte von Gayle und Wanda!

Die European Championships 2022 in München werden spektakulär: Die besten Athletinnen und Athleten kämpfen um Gold - beim Bouldern, BMX Freestyle, Beachvolleyball und vielen anderen Sportarten. Fast 5.000 Sportler aus ganz Europa gehen vom 11. bis zum 21. August 2022 an den Start.

Was sind die European Championship 2022 in München?

Neun Europameisterschaften unter einem Dach – mit den European Championships Munich 2022 heißt München die größte Sportveranstaltung seit den Olympischen Spielen 1972 willkommen und stellt die ehemaligen olympischen Austragungsorte in den Mittelpunkt des Events. Vom 11. bis 21. August 2022 gehen in der zweiten Ausgabe der kombinierten Europameisterschaften, die erstmals 2018 in Berlin und Glasgow ausgetragen wurden, rund 4.700 Athletinnen und Athleten in den olympischen Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen an den Start.