Gewinnt Tickets für die Revolverheld-Konzerte in Bayern

Geiler kann die neue Woche doch nicht starten - die BAYERN 3 Frühaufdreher schenken euch Tickets für die Revolverheld Konzerte am kommenden Wochenende! Am Samstag sind die Jungs in Nürnberg und am kommenden Sonntag in München. Was ihr machen müsst? Nur das Formular unten ausfüllen und Sebastian Winkler und den BAYERN 3 Frühaufdrehern verraten, warum und mit wem ihr euch unbedingt eines der beiden Konzerte anschauen wollt!