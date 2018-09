Organspende: 13-jähriger Torwart rettet acht Menschenleben!

Anfang September war der junge Keeper Tijmen Steenbergen bei einem Spiel in Heerenberg (Niederlande) mit einem Verteidiger mit dem Kopf zusammengeprallt und bewusstlos zusammengebrochen. Er wurde zwar sofort ärztlich behandelt, trotzdem starb der 13-jährige Junge wenig später in einem Krankenhaus an seinen schweren Kopfverletzungen. Seine Eltern erzählten dem niederländischen TV-Sender NOS, dass sie vor einem halben Jahr mit ihren Kindern über Organspenden gesprochen hätten. Tijmen habe darauf positiv reagiert.

Er war ein Junge, der jedem helfen wollte. Er hatte ein gutes Herz, das es verdient weiterzuleben." (Tijmens Mutter)

Die Eltern von Tijmen stimmen einer Organspende zu. Und das, was sie jetzt erfahren haben, bestärkt sie auch nochmal in ihrer Entscheidung. In den sozialen Medien schwappt den Eltern eine Welle von Respekt- und Danksagungen entgegen. Denn die Ärzte haben jetzt mitgeteilt: Tijmen hat acht Organe gespendet - und konnte so acht anderen Menschen helfen, weiterzuleben. In den Niederlanden können sich Kinder ab dem 12. Lebensjahr als Organspender registrieren lassen. Bis zum 16. Lebensjahr müssen die Eltern einer Spende jedoch zustimmen.