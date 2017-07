Warum Tomaten jetzt am besten sind

Die Tomaten, die es jetzt gibt, kommen von hier. Und die schmecken nicht nur fantastisch, sie sind auch in Sachen CO2-Bilanz ganz weit vorn. Und auch wenn es viele vielleicht wissen: Ob Tomaten Obst oder Gemüse sind ist gar nicht so leicht zu sagen - deshalb gehören sie zum Fruchtgemüse. Und weil es dann, wenn's viele Tomaten gibt, auch viele Zucchini gibt, findet ihr hier noch ein Rezept für Kartoffel-Tomaten-Zucchini-Gratin.

Warum die Tomate ein Fruchtgemüse ist

Eigentlich weiß jeder von uns, was Obst und was Gemüse ist. Wer mal unter Freunden angeben will, kann ja aber mal mit der Definition für Obst und Gemüse auftrumpfen. Obst entsteht aus der Blüte einer Pflanze, Gemüse sind viele verschiedene Pflanzenteile, zum Beispiel das Blatt, ein Stängel oder die Wurzel. Und jetzt erst erkennt man das Dilemma: Tomaten entstehen ja auch aus der Blüte und müssten dann ja streng genommen Obst sein. Aber sie schmecken nun mal gar nicht nach Obst und haben beispielsweise auch gar nicht so viel Zucker wie klassische Obstsorten. Weil's also nicht ganz eindeutig ist, gehören Tomaten zum Fruchtgemüse. Wie beispielsweise auch Gurken, Kürbisse oder Paprika.