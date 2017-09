Traditi.ON: Pimpe mit deiner Band bayerische Volksmusik!

Im kommenden Jahr feiern wir 100 Jahre Freistaat. Darum sucht Matuschke ab sofort MusikerInnen und Bands, die traditionelle bayerische Volksmusik ein bisschen aufpimpen. Zu gewinnen gibt's für euch Fame, Geld und eure Band in BAYERN 3 beim Matuschke!

Welche Bands oder Musiker können mitmachen?

Alle. Es gibt keine Einschränkungen. Egal, wie viele Mitglieder eure Band hat oder ob du solo Musik machst. Instrumente? Alles ist erlaubt. Genre? Wurscht!

Wir wünschen uns, dass ihr euch ein altes bayerisches Volkslied schnappt und dieses einfach mal komplett neu interpretiert. Das beste, coolste, originellste Volkslied 2.0 gewinnt ein Preisgeld und läuft in meiner Show. Je schöner, desto öfter!" (Matuschke)

Wie könnt ihr mitmachen?

Wählt aus der Liste einen traditionellen bayerischen Song aus (schaut mal hier, welche zur Auswahl stehen) und pimpt den so richtig auf. In welche musikalische Richtung es geht, ist egal. Interpretiert ihn einfach in eurem Stil neu. Ihr könnt auch mehrere Songs einspielen. Ladet die bis zum 15. Januar 2018 hoch und füllt die Bewerbungsmappe aus. Matuschke freut sich auf eure Mucke!