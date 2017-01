Diese 3 Dinge sind ganz anders als sonst

1. Kein Star singt für Trump

Für die Amtseinführung von Donald Trump gibt sich kein A-Promi her. Die Liste der Künstler, die abgesagt haben, ist lang: KISS, Elton John, Moby, Céline Dion, Andrea Bocelli, die Beach Boys.

Verpflichten konnten die Organisatoren Jackie Evancho, die 2010 den zweiten Platz in der Talentshow "America's Got Talent" belegt hat. Sie wird die Nationalhymne singen. Außerdem wollen die Country-Sänger Toby Keith und Lee Greenwood auftreten, die Rockband 3 Doors Down ("Kryptonite") und ein Mormonen-Chor. Nicht zu vergessen die bekannte New Yorker Tanzgruppe The Rockettes. Die allerdings nicht komplett, denn das Management hat es den Tänzerinnen freigestellt, ob sie bei dem Auftritt dabei sind. Die Bruce-Springsteen-Coverband B-Street Band hat ihren geplanten Auftritt jüngst doch noch abgesagt. Aus Respekt vor dem "Boss", wie es hieß. Bruce Springsteen hatte sich im Wahlkampf für Hillary Clinton eingesetzt und Trump als "abscheulichen und schädlichen Narzissten" bezeichnet.

Bei Obama war das ganz anders. Bei seinen zwei Vereidigungen traten Superstars auf. Beyoncé, Shakira, Jon Bon Jovi, U2, Tom Hanks, Bruce Springsteen, Denzel Washington, Steven Spielberg, Dustin Hoffmann, Jamie Foxx, John Legend und Stevie Wonder.