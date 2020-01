Krankenschwester soll fünf Babys mit Morphium vergiftet haben!

Es ist die Horror-Vorstellung für alle Eltern: Ihre zu früh geborenen Babys leiden plötzlich an Atemnot. In Ulm wird jetzt eine Krankenschwester verdächtigt, dass sie fünf Frühgeborenen Morphium gespritzt haben soll - und so die lebensbedrohlichen Atemprobleme ausgelöst hat. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft - die Krankenschwester bestreitet die Vorwürfe!

Haftbefehl: Versuchter Totschlag in fünf Fällen!

Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht zu haben. Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt. Die Krankenschwester weist die Vorwürfe zurück, allerdings war in ihrem Spind eine Spritze mit dem Opiat gefunden worden.

Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige des Universitätsklinikums Ulm, wie dessen Leitung zuvor mitgeteilt hatte. Den Angaben zufolge litten in den Morgenstunden des 20. Dezember 2019 in der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendmedizin fünf Frühgeborene nahezu zeitgleich an lebensbedrohlichen Atemproblemen. Untersuchungen ergaben, dass den Säuglingen ein Betäubungsmittel verabreicht wurde, wie die Klinik erläuterte. Dank eines raschen Eingreifens des Krankenhauspersonals sei dies aber nach ärztlicher Einschätzung für die Kinder weitgehend folgenlos geblieben.