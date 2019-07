Die Brezen-Verschwörung

Sie wollen uns blenden und hinters Licht führen: Geheime Mächte, die die Wahrheit verschleiern. Fast jeder zweite Deutsche glaubt an Verschwörungstheorien. Das hat das Polit-Magazin Report München herausgefunden. Sebastian Winkler und die Frühaufdreher haben gehört: So eine Verschwörungstheorie ist blitzschnell aufgestellt! Da sind sie natürlich dabei und haben kurzerherhand ihre eigene Brezen-Verschwörung gemacht!

Wer hat die Macht in Bayern?

Ist es wirklich die CSU? Ist es der FC Bayern? Oder sind es die Königstreuen? Wer ist mit wem verschlungen? Sebastian Winkler und die Frühaufdreher gehen ein Schritt weiter und finden die Antwort in einem immer wiederkehrenden Symbol in Bayern: der Breze. Die Breze ist DAS Zeichen für die bayerische Verschlungenheit. Überlegt doch mal! Das verschlungene Gebäck - auch in Bayern schon tausendfach verschlungen!

Die Breze - einfaches Gebäck oder Manipulationslauge?

Und die Verschlingungen reichen bis in die katholische Kirche! Schaut euch mal den Bischofsstab genauer an: Auch hier ist der Ansatz der Breze festgehalten. Und wusstet ihr, dass im Mittelalter zur Verschleierung der Brezilianer aus dem Brez-Bischof der ErzB-ischof wurde? Ein Zufall? Sicher nicht!

Doch was will die Breze von uns?

Die Fakten liegen auf der Hand: Trägheit! Breze, Weißwurst, Bier - ALLES Dinge, die uns in unserem Tatendrang blockieren. Verkauft wird uns dieses knusprige Attentat als bayerische Gemütlichkeit. Doch alles was das Laugengebäck will, ist uns müde machen und schon unsere Kinder mundtot.

Und jetzt noch ein Blick auf die bayerische Karte

Verbindet man die Städte Schwandorf, Nürnberg, Weißenburg-Gunzenhausen, Neuburg, Freising, Mühldorf, Deggendorf und Kehlheim erkennt man schemenhaft das Brezen- Symbol. Das kann kein Zufall sein!

Die Breze - der Tod der Freiheit schmeckt nach Salz. Noch Zweifel? Auf keinen Fall!